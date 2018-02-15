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СМИ: премьера Швеции вызвали в конституционный комитет парламента для дачи показаний

Международная панорама
15 февраля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Помимо Лёвена на встречу с парламентариями пригласят еще 12 бывших и действующих членов правительства страны

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ТАСС, 15 февраля. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен вызван для дачи показаний в конституционный комитет парламента в связи с прошлогодним скандалом об утечке конфиденциальных данных. Об этом в четверг сообщила шведская газета Expressen.

Как отмечает издание, помимо премьера, в парламент будут вызваны еще 12 бывших и действующих членов правительства страны. Среди них - министр обороны Швеции Петер Хультквист, министр по вопросам ЕС и торговли Анн Линде, экс-глава МВД Андерс Игеман, а также бывший министр информационных технологий Анна-Карин Хатт. Начало слушаний намечено на весну 2018 года.

Конституционный комитет парламента, наделенный полномочиями по надзору за действиями шведского правительства, продолжает расследование скандала об утечке конфиденциальных данных, который возник в 2017 году. Тогда выяснилось, что минобороны Швеции подписало в 2015 году контракт на обслуживание компьютерных систем с компанией, использовавшей техников в Чехии и Сербии, которые не прошли проверку Полиции безопасности Швеции. В результате могла произойти утечка сведений государственной важности, в том числе из информационных баз полицейского и военного ведомств, затрагивающая также персональные данные жителей Швеции.

В связи со скандалом в июле 2017 года два шведских министра (МВД и инфраструктуры) подали в отставку. Парламентская оппозиция добивалась ухода с поста и министра обороны Хультквиста, но ему удалось сохранить свою должность.

Как отмечает Expressen, конституционный комитет возглавляет оппозиционный политик Андреас Норлен, представляющий Умеренную коалиционную партию. Она будет основным конкурентом правящей Социал-демократической партии, лидером которой является премьер Лёвен, на предстоящих парламентских выборах в Швеции в сентябре 2018 года.

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