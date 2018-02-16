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СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном

Международная панорама
16 февраля, 0:29 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 16, февраля. /ТАСС

Эксперты считают, что Брейвик по-прежнему не сопереживает своим жертвам и не осознает масштабов совершенных преступлений

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Андерс Брейвик

Андерс Брейвик

© EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT

ОСЛО, 16 февраля. /ТАСС/. Андерс Беринг Брейвик, в 2011 году организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые признался, что сожалеет о содеянном. Как сообщил в четверг вечером сайт норвежского издания Verdens Gang, об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.

"Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", - говорится в цитате из письма, которую приводит газета.

О своем раскаянии и намерении встать на путь исправления Брейвик заявил после того, как в марте 2017 года норвежский Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права преступника. Террорист, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя - в июне прошлого года стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.

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Теракты, совершенные в Норвегии Андерсом Брейвиком в 2011 году. Досье

Тем не менее, по оценкам экспертов, он по-прежнему не демонстрирует признаков эмпатии, не сопереживает своим жертвам и не осознает истинных масштабов совершенных преступлений. Он находит странные оправдания своим поступкам и строит планы жизни на свободе, хотя и понимает, что остаток дней проведет в тюрьме. Во время первого суда над Брейвиком, проходившего в 2012 году, "норвежский стрелок" заявлял, что жалеет лишь о том, что ему не удалось лишить жизни больше людей.

"Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить", - заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем своего государства, одной из них он считал засилье мигрантов. Терррорист был осужден на 21 год тюремного заключения с возможностью продления срока.

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