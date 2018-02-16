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Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки с использованием вируса NotPetya

Международная панорама
16 февраля, 0:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

По мнению американской администрации, атака была "частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину"

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Белый дом выступил в четверг с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 года якобы организовали кибератаку с использованием вируса NotPetya, которая затронула Европу, Азию, Западное полушарие и привела к потере миллиардов долларов.

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"В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Представители американской администрации полагают, что "это было частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину", сама атака также якобы "еще более ясно демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту".

"Это также была безрассудная и неизбирательная кибератака, которая повлечет за собой международные последствия", - резюмировали в Белом доме.

27 июня 2017 года вирус, блокирующий доступ к данным, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Создатели вируса вынуждали пользователей перечислять им деньги в обмен на получение доступа к заблокированной информации. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной этой атаки вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, для разблокировки которых нужно перечислить на виртуальный счет $300 в биткойнах. Позднее в "Лаборатории Касперского" пришли к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем, компания назвала его NotPetya.

В Кремле ранее категорически отвергли беспочвенные обвинения в адрес РФ в причастности к этой кибератаке с использованием вируса NotPetya. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения "бездоказательными, беспочвенными". По его словам, "это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании".

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