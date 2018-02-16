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В США правозащитники призвали Киев принять меры к захватчикам офиса медиахолдинга "Вести"

Международная панорама
16 февраля, 3:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Представитель КЗЖ Нина Огнянова назвала действия украинских правоохранителей "возмутительными"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал власти Украины предоставить сотрудникам медиахолдинга "Вести" допуск в офис медиахолдинга и позволить журналистам "продолжать работать без опаски возможных карательных мер". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении правозащитной организации.

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"Мы призываем украинские власти немедленно прояснить причины враждебного рейда в офисе медиахолдинга "Вести", обеспечить доступ журналистов к своим рабочим местам и принять меры в отношении тех, кто оккупирует эти помещения целую неделю. Кто бы это ни был", - заявила представитель КЗЖ Нина Огнянова.

Она назвала "возмутительными действия министерства внутренних дел и национальной полиции, пытающихся снять с себя ответственность за продолжающееся создание препятствий журналистской деятельности".

Главный редактор газеты Оксаны Омельченко ранее заявила, что считает такие действия Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), давлением на СМИ. По ее словам, журналисты издания до сих пор не получили доступ к рабочим местам и личным вещам в редакции, а техника, которая там находилась, повреждена. Представители газеты также пожаловались на хакерские атаки на страницы издания в интернете.

8 февраля силовики заблокировали офис "Вестей", не пустив на работу сотрудников редакции. Правоохранители применили против журналистов газовые балончики. Позже в АРМА признались, что силовики действовали по их просьбе. В агентстве также заявили, что в управление получены все помещения на 31, 32 и 33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве, где расположены редакции медиахолдинга.

Ранее сотрудники правоохранительных органов уже неоднократно проводили обыски в редакции газеты "Вести". По мнению адвокатов издания, представители прокуратуры и АРМА "выполняют чью-то политическую волю".

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