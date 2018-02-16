Рейтинг германских социал-демократов обновил антирекорд

ТАСС, 16 февраля. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), показавшей на сентябрьских выборах в Бундестаг худший результат в послевоенной истории страны (20,5%), продолжает опускаться на фоне кадровых перестановок в партии. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг опрос социологического института Infratest dimap, проведенный по заказу телеканала ARD.

Согласно исследованию, в данный момент СДПГ поддерживают всего 16% немцев. Показатели популярности старейшей партии страны упали на два процентных пункта с момента последнего опроса этого института, обнародованного две недели назад. В этот понедельник опрос института INSA, проведенный по заказу газеты Bild, выявил рейтинг поддержки СДПГ в 16,5%.

По результатам опроса Infratest dimap, рейтинги консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Левой партии не изменились - политические силы по-прежнему пользуются поддержкой 33% и 11% избирателей соответственно. На 1% повысился рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии": если бы выборы проходили сейчас, за нее бы проголосовали 15% избирателей. Свободная демократическая партия (СвДП) за две недели потеряла 1% - за нее готовы отдать голоса 9% респондентов. Партия "Союз-90"/"зеленые" улучшила свои показатели на два процентных пункта, набрав 13%.

Опрос проводился с 13 по 15 февраля. В нем приняли участие около 1 тыс. граждан ФРГ.

Во вторник глава СДПГ Мартин Шульц заявил об уходе в отставку, а правление партии единогласно выдвинуло на эту должность руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андреу Налес. На 22 апреля назначен внеочередной съезд СДПГ, который выберет ее нового лидера.