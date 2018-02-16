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NYT: в Нью-Йорке арестованы два брата за изготовление взрывных устройств

Международная панорама
16 февраля, 4:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

У властей нет информации о том, были ли арестованные связаны с какой-либо международной террористической организацией

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти США арестовали двух братьев Кристина и Тайлера Торо по обвинению в изготовлении взрывных устройств с целью совершения теракта. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times.

Она приводит выдержки из обвинительного заключения, направленного на рассмотрение федерального суда на Манхэттене. В заключении, в частности, говорится об обнаружении в квартире братьев в Бронксе таких пригодных для изготовления взрывного устройства веществ, как селитра, алюминиевый порошок, окись железа и дробь (начинка бомбы).

Кристиан Торо работал в одной из школ района Гарлем и, по данным следствия, платил ученикам за то, чтобы они помогали ему извлекать требуемые вещества из пиротехнических изделий, находящихся в открытой продаже в США.

Братья были арестованы 31 января. У властей пока нет проверенной информации о том, что Торо были связаны с какой-либо международной террористической организацией.

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