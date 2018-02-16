CNN: экс-советник предвыборного штаба Трампа намерен заключить сделку со следствием

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Рик Гейтс намерен сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, переговоры ведутся последний месяц. Сделка со следствием может быть заключена в ближайшее время.

Рик Гейтс вместе с бывшим руководителем штаба Трампа и своим деловым партнером Полом Манафортом обвиняется в сговоре, направленном против США, сговоре с целью отмывания денежных средств, действиях в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях о том, что касается положений закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставлении информации об активах в иностранных банках и о финансовых счетах. Как отмечает телеканал, обоим вскоре могут быть предъявлены новые обвинения. Ранее Манафорт и Гейтс не признали вину ни по одному пункту обвинения.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.