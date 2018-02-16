Премьер Канады предложил США необходимую помощь в связи с трагедией во Флориде

ОТТАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил в телефонном разговоре соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в штате Флорида и предложил любую необходимую помощь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер выразил соболезнования президенту в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе города Парклэнд во Флориде и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он также предложил помощь со стороны Канады", - говорится в заявлении. Трюдо подчеркнул, что "народ Канады выражает свою поддержу народу Соединенных Штатов в это трудное время".

On a call with @POTUS Trump tonight, I expressed Canada’s condolences and our best wishes for a full recovery to all those injured in yesterday’s shooting in Parkland, Florida: https://t.co/VAWfb5Mh43 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 16 February 2018

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего, которым оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.