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Австралия обвинила Россию в организации кибератаки с использованием вируса NotPetya

Международная панорама
16 февраля, 5:15 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 16, февраля. /ТАСС

Действия России представляют риск для глобальной экономики, заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тэйлор

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СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в организации в июне 2017 года глобальной кибератаки с использованием вируса NotPetya. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгуса Тэйлора.

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"На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультацией с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой", - заявил он.

"Правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей", - отмечается в документе.

27 июня 2017 года вирус-вымогатель, блокировавший доступ к данным и требовавший деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. В Австралии от него пострадали шоколадные фабрики Cadbury и филиал международной юридической фирмы DLA Piper.

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