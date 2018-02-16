Белый дом обвинил радикалов из Демократической партии в срыве иммиграционной реформы

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Демократы в Сенате США в четверг продемонстрировали свое несерьезное отношение как к иммиграционной реформе, так и к национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг после того, как верхняя палата Конгресса не смогла проголосовать ни за один из законопроектов по изменению иммиграционной системы.

Один из них был внесен сенатором-республиканцем Чарльзом Грассли (штат Айова). Его инициатива фактически была законодательным воплощением иммиграционного плана президента Дональда Трампа. Она предусматривала предоставление законного статуса детям нелегальных мигрантов, которых родители ввезли в страну до совершеннолетия, выделение средств на постройку стены на границе с Мексикой, упразднение визовых лотерей и цепной миграции, когда приезжие привозят в США свои семьи. Законопроект набрал лишь 39 голосов.

"Они [демократы] заблокировали крайне щедрое предложение по выдаче гражданства, потому что в нем также были заложены реформы, направленные на защиту границы и усиление нашей иммиграционной системы", - отметила Сандерс, назвав законопроект Грассли компромиссным.

"Тем не менее демократы [главы фракции Демократической партии в Сенате Чарльза] Шумера предпочли саботировать его, потому что являются заложниками радикальных левых в своей же партии, выступающих против любого иммиграционного контроля", - утверждает представитель президента. "Пока демократы-радикалы Шумера будут вместе добиваться открытых границ, администрация Трампа продолжит выступать в защиту американского народа", - резюмировала Сандерс.

Обсуждение иммиграционной реформы будет продолжено. Об этом республиканцы и демократы договорились еще во время дебатов по плану бюджета на 2018 и 2019 годы.