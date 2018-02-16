Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни решил баллотироваться в Сенат в этом году

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, называвший Москву главным противником Вашингтона, принял решение баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Юта в текущем году. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

"Я баллотируюсь в Сенат, чтобы служить жителям Юты и привнести ценности Юты в Вашингтон", - заверил он. Ромни также разместил в соцсети свой предвыборный ролик. Внешнеполитические темы в нем не затрагиваются.

СМИ еще в январе сообщали о планах Ромни претендовать на место в Сенате, которое станет вакантным после предстоящей отставки Оррина Хэтча. Последний отработал в верхней палате 42 года и в январе объявил о решении сложить с себя полномочия до их истечения в этом году. Выборы состоятся в ноябре.

Летом 2017 года Ромни перенес хирургическую операцию в связи с диагностированным у него раком предстательной железы. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей относительно состояния политика был благоприятным.

70-летний экс-губернатор штата Массачусетс был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.