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Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни решил баллотироваться в Сенат в этом году

Международная панорама
16 февраля, 18:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Митт Ромни заявил, что намерен "служить жителям Юты и привнести ценности Юты в Вашингтон"

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Митт Ромни

Митт Ромни

© AP Photo/Rick Bowmer

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, называвший Москву главным противником Вашингтона, принял решение баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Юта в текущем году. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

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"Я баллотируюсь в Сенат, чтобы служить жителям Юты и привнести ценности Юты в Вашингтон", - заверил он. Ромни также разместил в соцсети свой предвыборный ролик. Внешнеполитические темы в нем не затрагиваются.

СМИ еще в январе сообщали о планах Ромни претендовать на место в Сенате, которое станет вакантным после предстоящей отставки Оррина Хэтча. Последний отработал в верхней палате 42 года и в январе объявил о решении сложить с себя полномочия до их истечения в этом году. Выборы состоятся в ноябре.

Летом 2017 года Ромни перенес хирургическую операцию в связи с диагностированным у него раком предстательной железы. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей относительно состояния политика был благоприятным.

70-летний экс-губернатор штата Массачусетс был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.

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Персоны
Ромни, Митт Обама, Барак Трамп, Дональд
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