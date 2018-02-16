Генсек ООН считает, что США готовы к переговорам с КНДР

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова требует проведения предметных переговоров между КНДР и Соединенными Штатами, и в Вашингтоне готовы к такой дискуссии, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, он призвал страны продолжать оказывать давление на Пхеньян, а также предпринять дипломатические усилия для урегулирования кризиса.

Административный глава ООН отметил, что в последние недели наблюдается улучшение отношений между КНДР и Южной Корей, атлеты которых вместе принимают участие в Олимпийских играх. Он назвал "позитивным моментом" восстановление "горячей линии" между военными стран, которая позволит "избежать недоразумений и эскалации".

Вместе с тем Гутерриш предупредил, что одного лишь потепления между Пхеньяном и Сеулом недостаточно для денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо, чтобы "два ключевых игрока в этом кризисе - Соединенные Штаты и Северная Корея - собрались и провели предметную дискуссию". "Я думаю, что Соединенные Штаты готовы это сделать, и недавние заявления вице-президента демонстрируют это", - сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации "абсолютно необходимо продолжать оказывать давление на Северную Корею" и убедить ее, что ей "необходимо сесть за стол переговоров и найти способ мирной денуклеаризации Корейского полуострова". Гутерриш призвал мировое сообщество "не упустить возможность для дипломатического взаимодействия" по этому вопросу, предупредив, что военное решение кризиса вокруг ядерного оружия КНДР будет иметь "катастрофические последствия, которые мы даже не можем себе представить".