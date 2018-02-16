Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН считает, что США готовы к переговорам с КНДР

Международная панорама
16 февраля, 18:15 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 16, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш также отметил, что в последние недели наблюдается улучшение отношений между КНДР и Южной Корей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова требует проведения предметных переговоров между КНДР и Соединенными Штатами, и в Вашингтоне готовы к такой дискуссии, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, он призвал страны продолжать оказывать давление на Пхеньян, а также предпринять дипломатические усилия для урегулирования кризиса.

Смотрите также

Что стоит за олимпийской оттепелью между КНДР и Южной Кореей

Административный глава ООН отметил, что в последние недели наблюдается улучшение отношений между КНДР и Южной Корей, атлеты которых вместе принимают участие в Олимпийских играх. Он назвал "позитивным моментом" восстановление "горячей линии" между военными стран, которая позволит "избежать недоразумений и эскалации".

Вместе с тем Гутерриш предупредил, что одного лишь потепления между Пхеньяном и Сеулом недостаточно для денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо, чтобы "два ключевых игрока в этом кризисе - Соединенные Штаты и Северная Корея - собрались и провели предметную дискуссию". "Я думаю, что Соединенные Штаты готовы это сделать, и недавние заявления вице-президента демонстрируют это", - сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации "абсолютно необходимо продолжать оказывать давление на Северную Корею" и убедить ее, что ей "необходимо сесть за стол переговоров и найти способ мирной денуклеаризации Корейского полуострова". Гутерриш призвал мировое сообщество "не упустить возможность для дипломатического взаимодействия" по этому вопросу, предупредив, что военное решение кризиса вокруг ядерного оружия КНДР будет иметь "катастрофические последствия, которые мы даже не можем себе представить".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
4
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети "ВКонтакте"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама