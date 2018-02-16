Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН отметил роль РФ в организации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Международная панорама
16 февраля, 18:09 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 16, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил, что встреча в Сочи "позволила активизировать Женевский процесс переговоров"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Международной конференции по безопасности в Мюнхене отметил роль России в организации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Мы полны решимости найти политическое решение для конфликта в Сирии и вести политический диалог в Женеве после того, как состоялся диалог в Сочи, - отметил он. - Мы должны отдать должное Российской Федерации за эти усилия".

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что встреча в Сочи "позволила активизировать Женевский процесс переговоров".

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января принял заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее их страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем демократических выборов. Участники форума обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках Женевского процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Мюнхенская конференция по безопасности - 2018 Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
4
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети "ВКонтакте"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама