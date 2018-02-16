Генсек ООН отметил роль РФ в организации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Международной конференции по безопасности в Мюнхене отметил роль России в организации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Мы полны решимости найти политическое решение для конфликта в Сирии и вести политический диалог в Женеве после того, как состоялся диалог в Сочи, - отметил он. - Мы должны отдать должное Российской Федерации за эти усилия".

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что встреча в Сочи "позволила активизировать Женевский процесс переговоров".

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января принял заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее их страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем демократических выборов. Участники форума обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках Женевского процесса.