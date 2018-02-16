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Генсек ООН: проблему угроз в киберпространстве можно решить только общими усилиями

Международная панорама
16 февраля, 18:22 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 16, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил, что в киберпространстве ведутся настоящие "кибервойны"

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МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно заняться проблемой угроз в киберпространстве, наиболее подходящей площадкой для обсуждения может стать ООН. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на проходящей в Мюнхене Международной конференции по безопасности.

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"Сегодня очевидно, что в киберпространстве прямо или под прикрытием ведутся кибервойны, - отметил он. - Мы не имели возможности обсудить, применимы ли к кибервойне положения Женевской конвенции. Настало время для того, чтобы обсудить международные юридические рамки для кибервойн". По мнению генсекретаря ООН, этой проблемой "необходимо заняться как можно скорее".

"Только в многостороннем формате можно найти пути решения этой проблемы, - добавил он. - Я считаю необходимым собрать представителей правительств, промышленности, научных кругов, гражданского общества, чтобы сформулировать хотя бы самые общие предложения и выработать эффективные инструменты". ООН, по его словам, "может быть той площадкой, на которой различные участники могли бы высказать свои соображения по вопросам обеспечения кибербезопасности".

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Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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