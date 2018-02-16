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В НАТО уверены, что РФ нарушает Договор об РСМД

Международная панорама
16 февраля, 18:27 UTC+3

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку продолжения диалога с Россией по контролю над вооружениями

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене

© REUTERS/Michaela Rehle

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО "убеждена, что Россия нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности [РСМД], развивая свои крылатые ракеты средней дальности". Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

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"Мы убеждены, что Россия нарушает условия Договора о РСМД, проводя испытания и развивая крылатые ракеты наземного базирования, а также баллистические ракеты средней дальности", - сказал Столтенберг.

"За последние годы США и Россия уничтожили тысячи ракет. Это огромное достижение, и оно подтверждает, что режим контроля над вооружениями работает. Но теперь мы должны продолжать работать по соблюдению и развитию договоров о РСМД и о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)", - заявил он. Столтенберг также выступил в поддержку продолжения диалога с Россией по контролю над вооружениями и другим вопросам безопасности, в том числе на площадке Совета Россия - НАТО, работа которого возобновилась в 2016 году после приостановки в 2014-м.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

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