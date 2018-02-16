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Столтенберг заявил, что все страны НАТО досягаемы для ракет КНДР

Международная панорама
16 февраля, 18:38 UTC+3

Генсек Североатлантического альянса призвал оказывать максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян

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МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Все страны НАТО должны оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ракетной и ядерной программ, так как теперь находятся в досягаемости ракет КНДР. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

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Страны НАТО "отныне находятся в досягаемости северокорейских ядерных ракет, поэтому должны оказывать максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян", сказал Столтенберг.

"Россия и Китай играют особую роль в отношениях с этой страной и решении этих проблем", - отметил генсек НАТО.

Отвечая на вопрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о влиянии на нынешний кризис вокруг Корейского полуострова заявлений Вашингтона о "готовности США стереть КНДР с лица земли", Столтенберг отказался признавать их провокационный характер, а лишь повторил слова о необходимости оказывать давление на Пхеньян всеми имеющимися у стран НАТО средствами.

По словам генсека НАТО, ядерное оружие было и останется главным средством сдерживания и обеспечения безопасности альянса. 

"Североатлантический альянс был и останется ядерным альянсом, наши ядерные силы - и в первую очередь ядерные силы США - останутся главным средством сдерживания для НАТО", - сказал он.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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