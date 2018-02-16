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В Киеве сообщили, что встреча уполномоченных РФ и Украины состоится 21-23 февраля

Международная панорама
16 февраля, 18:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, февраля. /ТАСС

Встреча пройдет в Женеве

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КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретятся в рамках ежегодного собрания всемирной сети национальных институтов по правам человека GANHRI в Женеве, которая будет проходить 21-23 февраля. Об этом в беседе с ТАСС в пятницу сообщил представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга.

"Встреча уполномоченных по правам человека Украины и России ожидается на следующей неделе в Женеве в рамках GANHRI. Там будет ряд двусторонних встреч, в том числе и Лутковской с Москальковой", - проинформировал он, добавив, что встреча уже согласована.

По словам Чаплыги, на их встрече речь пойдет о меморандуме о сотрудничестве. "Мы ожидаем обсудить наш меморандум о сотрудничестве. Мы очень надеемся его подписать, как минимум, обсудить все ключевые моменты, чтобы выйти на финишную прямую согласования всех пунктов этого документа",- анонсировал повестку встречи представитель украинской стороны.

Кроме того, по его словам, омбудсмены будут говорить "о возможности продолжения успешной практики совместных двусторонних визитов к гражданам РФ на территории Украины, которые содержатся в местах несвободы, и к гражданам Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ".

Уполномоченные по правам человека Украины и России взаимодействуют по соглашению от 2013 года. Полтора года назад на встрече в Минске стороны решили его доработать и переподписать. В частности, новым документом будет определено проведение мониторинга в местах содержания под стражей.

"У нас уже был один успешный такой совместный визит, мы бы хотели эту практику развить и укрепить", - подчеркнул Чаплыга.

Ранее Москалькова посетила СИЗО в украинском городе Николаеве, а Лутковская - СИЗО в Симферополе.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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