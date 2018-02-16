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В Чехии заявили, что Джереми Корбин не мог быть агентом разведки ЧССР

Международная панорама
16 февраля, 19:11 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 16, февраля. /ТАСС

Отмечается, что если бы это было правдой, на Корбина было бы соответствующее персональное дело в архиве

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ПРАГА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, которого газета The Sun обвинила в сотрудничестве с разведкой социалистической Чехословакии, не мог быть ее агентом. Об этом, как информировало в пятницу сетевое издание "Чешские новости", заявила директор Архива служб безопасности Чехии Светлана Птачникова.

"Если бы Корбин был агент [разведки ЧССР], то на него было бы соответствующее [персональное] дело в архиве, - подчеркнула она. - Это особые дела, которые и помечены особыми отметками".

В ЧССР дела на агентов спецслужб "велись в соответствии с четкими [установленными] правилами". Утверждения, что Джереми Корбин был одним из них, по мнению Светланы Птачниковой, не соответствуют действительности.

В четверг газета The Sun на своей первой странице опубликовала материал, в котором сообщалось, что Джереми Корбин в 80-е годы ХХ века, как минимум, трижды встречался с чехословацким дипломатом, являвшимся в действительности разведчиком, работавшим под прикрытием. Две такие встречи прошли в стенах британского парламента.

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