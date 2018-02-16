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НАТО предупредила ЕС о недопустимости дублирования оборонных функций альянса

Международная панорама
16 февраля, 19:42 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 16, февраля. /ТАСС

Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал обеспечивать "взаимодополняющий характер усилий ЕС и НАТО"

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МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО поддерживает европейские усилия в сфере безопасности, но предупреждает ЕС о недопустимости дублирования оборонных функций альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"НАТО полностью поддерживает программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation - PESCO, запущена в ноябре 2017 года), однако необходимо обеспечивать взаимодополняющий характер усилий ЕС и НАТО, избегая дублирования функций", - подчеркнул он.

Столтенберг особенно отметил необходимость координации действий между ЕС и НАТО по развитию новых военных возможностей входящих в эти организации государств. "Будет безумием, если у нас окажется два списка требований [для ЕС и для НАТО], которые будут различаться", - сказал он.

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