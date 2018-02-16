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Бывший сотрудник разведки заявил, что Бабиш сознательно сотрудничал со спецслужбами ЧССР

Международная панорама
16 февраля, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Отмечается, что премьер-министр Чехии якобы сотрудничал со спецслужбами из-за денег

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ТАСС, 16 февраля. Премьер-министр Чехии, словак по происхождению Андрей Бабиш, с которого словацкий суд отказался снять обвинение в сотрудничестве со Службой Государственной безопасности социалистической Чехословакии, работал на нее из-за денег. Об этом заявил журналистам в Братиславе в пятницу бывший высокопоставленный сотрудник разведки ЧССР Ян Саркоци.

"Он [Бабиш] сознательно сотрудничал с госбезопасностью [ЧССР] и его личное дело [хранящееся в архиве в Братиславе] не было сфальсифицировано, - отметил Ян Саркоци. - Этот человек искал выгод от этого сотрудничества и любил деньги".

Саркоци сказал, что знаком с персональным делом агента "Буреша". Под этим псевдонимом чешский премьер проходит в архивах чехословацких спецслужб. Между тем он отказался ответить на вопрос, содержится ли в нем письменное обязательство Андрея Бабиша быть их информатором.

Андрей Бабиш, реагируя на выступление Яна Саркоци, заявил журналистам в Праге: "Господин Саркоци врет". Ранее чешский премьер сказал, что намерен доказывать правду до своей смерти.

"Я никогда ничего не подписывал и никогда не сотрудничал [со спецслужбами ЧССР]", - подчеркнул Андрей Бабиш.

Ян Саркоци с 1980 по 1984 год работал в областном управлении чехословацкой госбезопасности в Братиславе. Затем под дипломатическим прикрытием он был задействован в посольстве ЧССР в Лондоне. Его имя фигурирует в разгоревшемся в Великобритании скандале вокруг лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, которого газета The Sun в четверг обвинила в сотрудничестве с разведкой социалистической Чехословакии.

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Бабиш, Андрей Корбин, Джереми
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