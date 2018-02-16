Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель призвала Турцию избегать в Африне действий, которые могут навредить НАТО

Международная панорама
16 февраля, 19:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, февраля. /ТАСС

Канцлер Германии призвала "лучше согласовывать действия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Турция имеет право на защиту собственной безопасности, но должна учитывать в том числе и интересы НАТО. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Касаясь ситуации в Сирии канцлер сказала: "Турция имеет легитимные интересы в области безопасности, но она должна избегать того, что может привести к напряженности внутри НАТО. Мы должны лучше согласовывать действия".

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны", Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
Страны
Сирия Турция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Куратор утверждает, что погибшая в детском саду девочка была под присмотром воспитателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама