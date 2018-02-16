Меркель призвала Турцию избегать в Африне действий, которые могут навредить НАТО

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Турция имеет право на защиту собственной безопасности, но должна учитывать в том числе и интересы НАТО. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Касаясь ситуации в Сирии канцлер сказала: "Турция имеет легитимные интересы в области безопасности, но она должна избегать того, что может привести к напряженности внутри НАТО. Мы должны лучше согласовывать действия".

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны", Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз".