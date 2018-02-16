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Бывшая модель журнала Playboy заявила, что Трамп изменял с ней жене в 2006-2007 годах

Международная панорама
16 февраля, 20:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

В Белом доме уже опровергли такую информацию

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Актриса и фотомодель, снимавшаяся для журнала Playboy, Карен Макдугал утверждает, что президент США Дональд Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей супруге Меланье. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в журнале The New Yorker.

Один из друзей Макдугал предоставил сотрудникам издания восемь страниц с текстом, написанным ее рукой. Актриса, которой сейчас 46 лет, подтвердила их подлинность. Из этих записей следует, что связь между Трампом и Макдугал имела место с июня 2006 года по апрель 2007 года. Супругой американского лидера с 2005 года является уроженка Словении Меланья Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

По словам Макдугал, их с Трампом встречи преимущественно имели место в отеле в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). После первой из них миллиардер предложил актрисе заплатить, та отказалась. В последующие месяцы Трамп компенсировал расходы на транспорт, которые несла Макдугал. При этом он настаивал на том, чтобы билеты на самолет она покупала сама, чтобы между ней и миллиардером нельзя было проследить какие-либо финансовые связи.

Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники компании American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. Журнал отмечает, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

В Белом доме прокомментировали публикацию следующим образом: "Это старая история и лишь новая сфабрикованная новость. Президент заявляет, что у него никогда не было отношений с Макдугал".

Газета The Wall Street Journal сообщила в январе, что бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили $130 тыс., чтобы она утаила факт своей интимной связи с Трампом. Издание утверждало, что переговоры на этот счет вел действующий юрисконсульт президента США Майкл Коэн, который более десяти лет работал на группу компаний Trump Organization. Клиффорд согласилась взять указанную выше сумму в обмен на обязательство не разглашать факт вступления в интимные отношения с Трампом на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года.

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