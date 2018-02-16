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Американец сознался в продаже номеров банковских счетов в рамках расследования Мюллера

Международная панорама
16 февраля, 23:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Уточняется, что Ричард Пинедо намеренно пересылал и использовал личные данные в незаконных целях

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Житель штата Калифорния Ричард Пинедо признал свою вину в скупке и продаже номеров банковских счетов с целью мошенничества, это было сделано в рамках расследования утверждений о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу документы американского минюста.

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Согласно обвинению, Пинедо, начиная примерно с 2014 года и до ноября 2017 года, "намеренно пересылал, завладевал, использовал" личные данные в незаконных целях. Лишь за один год обвиняемый получил как минимум одну $1 тыс. за свою деятельность.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Из документов минюста США следует, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых против упомянутых лиц аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Россиян, в частности, обвиняют в краже персональных данных американцев, включая даты рождения и номера социального страхования. "Используя эти средства идентификации, обвиняемые и их сообщники заводили учетные записи в электронной платежной системе PayPal, создавали ложные документы для подтверждения личности, включая водительские удостоверения", - говорится в тексте. Затем от имени этих вымышленных пользователей в социальных сетях якобы распространялась информация.

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