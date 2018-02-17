Президент ЮАР пообещал ускорить земельную реформу и очистить государство от коррупции

ПРЕТОРИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса пообещал ускорить перераспределение земли в пользу чернокожих африканцев, а также очистить государственные институты и предприятия от коррупции. Об этом он заявил во время своего первого президентского обращения к нации, состоявшегося в пятницу и транслируемого государственной телекомпанией SABC.

"Мы полны решимости построить общество, отличающееся порядочностью и честностью, которое не будет допускать ни разграбления государственных ресурсов, ни воровства преступными корпорациями трудно добытых простыми людьми сбережений", - подчеркнул Рамапоса. Президент заострил особое внимание на необходимости восстановления пошатнувшегося доверия к государственным институтам, возложив в этом процессе особые надежды на учрежденную комиссию по расследованию дела о так называемом захвате государства, в котором оппозиция обвиняет его предшественника Джейкоба Зуму и клан индийских предпринимателей Гупта.

Касаясь ставшей за последние годы актуальной для ЮАР проблемы коррупции на госпредприятиях, он пообещал лишить членов их правления права заниматься закупками, а также отныне назначать в их состав лишь высококвалифицированных и опытных специалистов с безупречной репутацией. При этом государство, по словам лидера страны, должно в равной мере противостоять и финансовым махинациям в частном секторе.

Другой ключевой темой, затронутой президентом в его речи, стала подготовка к земельной реформе, предусматривающей безвозмездную экспроприацию земель у крупных белых землевладельцев ради последующей передачи чернокожим африканцам. Пообещав ускорить реализацию рекомендованных декабрьским съездом правящей партии мер по перераспределению земельного фонда, глава государства отметил, что они не только послужат восстановлению исторической справедливости, но также дадут новый импульс развитию экономики страны. "Мы привлечем больше производителей в сельскохозяйственный сектор и увеличим объем площадей возделываемой земли", - подчеркнул Рамапоса.

Экономическая повестка и бюджетная дисциплина

Экономическая политика правительства страны в ближайшее время будет нацелена на привлечение в страну инвестиций, создание рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий и развитие импортозамещающего производства. Уже в ближайшие месяцы, по словам президента, в стране будет проведена международная конференция по инвестициям. Рамапоса признался, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе международные инвесторы проявляли высокий интерес к ЮАР, включая ее в число стран с наиболее многообещающими экономическими перспективами в новом году.

Глава государства также напомнил и о председательстве своей страны в текущем году в группе БРИКС, пообещав использовать эту возможность для развития торговли между странами объединения и привлечения инвестиций в производственные сектора экономики.

В целях оптимизации бюджетных расходов Рамапоса анонсировал начало административной реформы, итогом которой должны стать реструктуризация правительства и изменение количества министерств. В ближайшее время в стране также должна быть создана специальная комиссия по контролю над сбором налогов.

"Противостоять несправедливости прошлого и неравенству настоящего"

При этом президент отметил, что рост экономики должен быть дополнен эффективной социальной политикой. "Мы все еще остаемся обществом с высоким уровнем социального неравенства, в котором бедность и достаток по-прежнему определяются расой и гендером", - констатировал он. Отметив заслуги президента Зумы в продвижении социального прогресса, Рамапоса объявил о ряде новых инициатив в этой сфере.

По его словам, перед страной стоит необходимость учреждения системы всеобщего медицинского страхования. Уже в ближайшие три месяца президент пообещал начать общенациональную программу по выявлению и лечению раковых заболеваний, а к 2020 году обеспечить антиретровирусными препаратами дополнительно 2 млн граждан, живущих с ВИЧ.

"1 мая этого года мы представим первый в истории Южной Африки минимальный размер оплаты труда", - объявил президент. Он также добавил, что данный шаг соответствует духу принятой еще в 1955 году Хартии свободы, что особенно актуально в связи с отмечаемым в 2018 году столетием со дня рождения Нельсона Манделы, являвшегося одним из соавторов этого важного исторического документа, ставшего программным для партий и движений, боровшихся с режимом расовой дискриминации.

"Мы должны противостоять неравенству прошлого и социальной несправедливости настоящего", - отметил президент. Подчеркнув особо важную роль структур гражданского общества, он объявил о намерении провести специальную конференцию с участием организаций, работающих в социальном секторе.

Рамапоса закончил свое выступление словами из песни скончавшегося 23 января южноафриканского джазового музыканта Хью Масекелы: "Я хочу быть там, где люди хотят изменить ситуацию к лучшему, где они побеждают бедность..., сражаются со СПИДом. Я хочу протянуть руку, я хочу быть там ради алкоголиков..., ради наркоманов..., ради жертв насилия. Пошли меня туда".

Обсуждение первой президентской речи Рамапосы в парламенте состоится в понедельник, 19 февраля, а на следующий день депутаты смогут задать ему вопросы и высказать возражения по ее содержанию.