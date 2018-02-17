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СМИ: врачи в Африне предполагают, что турецкие войска применили хлор

Международная панорама
17 февраля, 1:14 дата обновления: 17 февраля, 3:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Это первые сообщения о возможном использовании отравляющих веществ в ходе операции "Оливковая ветвь"

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© AP Photo

ТАСС, 17 февраля. Шесть жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом. Как сообщил сирийскому агентству SANA директор местной больницы Джоан Мохаммед, двое из них все еще находятся в тяжелом состоянии.

"У четверых других самочувствие стабилизировалось, - указал он. - Мы пытаемся установить сейчас, какой отравляющий газ был применен при обстреле".

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Курдское агентство Firat передает, что врачи в больнице Африна склоняются к тому, что турецкие военные и сражающиеся на их стороне формирования "Сирийской свободной армии" применили в пятницу хлор.

С 20 января, когда Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), курдские источники неоднократно обвиняли турецкие войска в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.

SANA отмечает, что жертвами артиллерийских обстрелов и бомбардировок в Африне стали десятки человек, среди них большинство - женщины и дети.

По данным турецкого Генштаба, вооруженным силам удалось уничтожить с 20 января свыше 1550 террористов, к которым в Анкаре причисляют бойцов СНС.

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