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Глава МИД Канады призвала мировое сообщество обеспечить безопасность Украины

Международная панорама
17 февраля, 2:12 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Христя Фриланд напомнила об отказе Киева от ядерного оружия в обмен на Будапешский меморандум

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Глава МИД Канады Христя Фриланд

Глава МИД Канады Христя Фриланд

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Украины является важным вопросом для всего мирового сообщества.

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Об этом заявила в пятницу глава канадского МИД Христя Фриланд на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы уверены, что безопасность Украины - это вопрос для всего мирового сообщества, - сказала она. - Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум (гарантирует территориальную целостность страны - прим. ТАСС), и если этот документ ничего не значит, и [кто-то] может вторгаться на ее территорию и забирать ее часть, то какой сигнал мы даем другим странам, которые могли бы обладать ядерным оружием?".

Фриланд добавила, что Канада и США "верят в безопасность Европы", поэтому, в том числе, эти страны возглавляют два из четырех батальонов НАТО в Латвии и Польше соответственно, а канадские инструкторы обучают украинских военных.

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Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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