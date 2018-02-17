NBC: десятки сотрудников Белого дома могут вскоре лишиться доступа к секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Десятки сотрудников Белого дома могут лишиться доступа к секретной информации после ужесточения правил, предпринятого главой аппарата сотрудников, работающих в президентской резиденции, Джона Келли. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC.

Ранее Келли поручил ужесточить порядок предоставления доступа для сотрудников Белого дома к сведениям, составляющим государственную тайну. Он приказал использовать письменные протоколы работы с секретными файлами, а также формализовать процесс обмена извещениями между Белым домом и Федеральным бюро расследований (ФБР).

Эти нововведения, в частности, предусматривают отзыв у сотрудников Белого дома так называемых временных допусков к секретным данным в случае, если заявки на полный доступ к гостайне были поданы ими ранее июня прошлого года и до сих пор не были удовлетворены, сообщает телеканал.

Отмечается, что к настоящему моменту такие временные допуски был выданы около 130 сотрудникам, включая примерно десяток ближайших советников президента США Дональда Трампа. В число последних входят старший советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также его супруга Иванка Трамп, являющаяся дочерью президента.

По данным телеканала, Келли еще в сентябре прошлого года прекратил практику предоставления временных допусков к тайным данным за исключением "чрезвычайных случаев", которые требуют его личного одобрения. Также он сократил число сотрудников Белого дома, которым разрешается иметь доступ к государственной тайне.

Данные изменения были введены на фоне громкого скандала вокруг экс-секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, ушедшего в отставку после обвинений в бытовом насилии. ФБР по итогам проверки в отношении Портера предупредило об этом Белый дом, однако сотрудник продолжал работать после этого. Он добровольно покинул свой пост на прошлой неделе после того, как вскрылась информация о том, что две его бывшие жены обвинили его в жестоком обращении. Экс-секретарь аппарата Белого дома отрицал все обвинения в свой адрес, называя их возмутительными и ложными.