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МИД Японии: признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения

Международная панорама
17 февраля, 4:24 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства призвал не доверять "северокорейской дипломатии улыбок"

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущему режиму, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Японии Таро Коно на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Северная Корея с ее амбициями, включающими требование ухода американских военнослужащих с территории Корейского полуострова, а также объединение [Севера и Юга] на ее условиях, рассматривает ядерное оружие как важное средство по достижению своих целей. Именно поэтому мы ни в коем случае не должны признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием. Если мы примем ее как ядерную державу, это, как мне кажется, положит конец режиму, установленному в рамках ДНЯО", - сказал он.

По его словам, международному сообществу "нельзя быть ослепленными северокорейской дипломатией улыбок, а необходимо оказывать давление [на Пхеньян] и сохранять режим нераспространения".

В ходе своего выступления министр также продемонстрировал фотографию, снятую патрульным самолетом Сил самообороны Японии 13 февраля. На ней запечатлено, как судно КНДР, внесенное в санкционный список Совета Безопасности ООН, переливало нефть с танкера под флагом Белиза в Восточно-Китайском море.

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Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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