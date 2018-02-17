Twitter продолжит сотрудничать с властями США для предотвращения вмешательства в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство сервиса микроблогов Twitter на фоне обвинений, выдвинутых Вашингтоном в отношении 13 россиян, заявило, что продолжит сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером и Конгрессом США с целью предотвращения вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении соцсети.

"Twitter продолжает работать с аппаратом спецпрокурора и Конгрессом в связи с их расследованиями, предоставляя актуальную информацию и оказывая содействие через надлежащие каналы правоохранительных органов", - отмечается в сообщении. "Любая активность подобного рода недопустима, и мы все должны делать больше, чтобы предотвратить ее", - заявил Twitter, говоря о якобы имевшем место вмешательстве РФ.

В соцсети также сообщили, что она "продолжает быть открытой перед общественностью" по поводу шагов, предпринятых ею с целью изучения иностранного влияния на выборы в США. В сервисе подчеркнули, что намерены сотрудничать с ФБР, чтобы помочь компаниям и обычным американцам "идентифицировать попытки иностранного манипулирования через социальные медиаплатформы".

Ранее соцсеть Facebook после выдвижения обвинений в отношении россиян заявила, что увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и намеревается более тесно взаимодействовать по этому вопросу с властями США.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

СМИ и законодатели США в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в соцсетях рекламу и сообщения политического характера, чтобы внести раскол в американское общество и повлиять на исход президентских выборов 2016 года. В ноябре прошлого года представители Twitter, Facebook и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.