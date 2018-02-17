Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа заявил, что ревизионистские державы угрожают стабильности миропорядка

Международная панорама
17 февраля, 15:18 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Герберт Макмастер не уточнил, какие страны он имел в виду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в критический для всего человечества момент. Такое мнение высказал в субботу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. Он впервые принял участие в форуме.

"В этом году мы встречаемся в критический момент для наших народов и всего человечества", - сказал он, назвав "ряд угроз". "Отщепенческие режимы, которые уже угрожают глобальной безопасности, разрабатывают самое разрушительное оружие, ревизионистские державы подвергают опасности стабильность международного порядка", - подчеркнул Макмастер. Какие страны он имел в виду, он не уточнил.

Макмастер также добавил, что власти в Дамаске продолжают применять химическое оружие в конфликте в Сирии против своих противников. "Свидетельства, фотографии ясно говорят о том, что использование химического оружия режимом [Башара] Асада продолжается", - сказал он.

"Пора всем народам привлечь сирийский режим и тех, кто его поддерживает, к ответственности за их действия и поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - отметил Макмастер.

По его словам, КНДР угрожает нераспространению ядерного оружия, именно поэтому нужно продолжать оказывать давление на Пхеньян. "Мы должны оказывать давление на режим в Пхеньяне, использовать все возможности для того, чтобы он не угрожал миру", - сказал он. В этом контексте Макмастер указал на необходимость выполнения санкций, веденных против КНДР, прекращения торговых отношений, а также соблюдения всех резолюций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Макмастер, Герберт
Страны
США КНДР Сирия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
4
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
5
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама