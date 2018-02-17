Помощник Трампа заявил, что ревизионистские державы угрожают стабильности миропорядка

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в критический для всего человечества момент. Такое мнение высказал в субботу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. Он впервые принял участие в форуме.

"В этом году мы встречаемся в критический момент для наших народов и всего человечества", - сказал он, назвав "ряд угроз". "Отщепенческие режимы, которые уже угрожают глобальной безопасности, разрабатывают самое разрушительное оружие, ревизионистские державы подвергают опасности стабильность международного порядка", - подчеркнул Макмастер. Какие страны он имел в виду, он не уточнил.

Макмастер также добавил, что власти в Дамаске продолжают применять химическое оружие в конфликте в Сирии против своих противников. "Свидетельства, фотографии ясно говорят о том, что использование химического оружия режимом [Башара] Асада продолжается", - сказал он.

"Пора всем народам привлечь сирийский режим и тех, кто его поддерживает, к ответственности за их действия и поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - отметил Макмастер.

По его словам, КНДР угрожает нераспространению ядерного оружия, именно поэтому нужно продолжать оказывать давление на Пхеньян. "Мы должны оказывать давление на режим в Пхеньяне, использовать все возможности для того, чтобы он не угрожал миру", - сказал он. В этом контексте Макмастер указал на необходимость выполнения санкций, веденных против КНДР, прекращения торговых отношений, а также соблюдения всех резолюций.