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Париж рассчитывает на военное сотрудничество с Лондоном, несмотря на Brexit

Международная панорама
17 февраля, 15:13 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что "французские силы сегодня проливают кровь во многих международных операциях"

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Париж ожидает продолжения военного сотрудничества с Лондоном, несмотря на итоги референдума в Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Несмотря на Brexit, мы рассчитываем, что общность интересов позволит сохранить и укрепить тесные связи между двумя странами", - сказал Филипп. Он напомнил, что Европейская операционная инициатив, выдвинутая президентом Франции Эмманюэлем Макроном, ставит целью "сближение армий государств, наиболее вовлеченных" в международные операции. "Наша цель состоит в том, чтобы к началу следующего десятилетия Европа располагала общими силами реагирования, общим оборонным бюджетом и общей доктриной", - отметил французский премьер.

"Если политика европейской обороны не будет дополнена более активным вовлечением государств-участников в международные операции, то эта программа рискует остаться лишь темой коллоквиумов", - заметил Филипп. Он подчеркнул, что "французские силы сегодня проливают кровь во многих международных операциях".

Официальные переговоры между Лондоном и ЕС по условиям, на которых Великобритания выйдет из союза, начались 19 июня 2017 года в Брюсселе. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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