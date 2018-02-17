Помощник Трампа: США готовы на диалог по кибербезопасности, если РФ прекратит кибершпионаж

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. США готовы начать диалог с Россией по кибербезопасности, если российская сторона серьезно настроена на прекращение кибершпионажа. Об этом заявил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотели бы с удовольствием начать диалог по кибербезопасности, если Россия серьезно настроена на прекращение такого вида шпионажа. Это своеобразная маскировка, которую используют современные технологии. Этот день настанет, потому что сможем все лучше и лучше выявлять источники таких атак", - отметил Макмастер.

По его словам, ранее по техническим соображениям было очень сложно выявить источники, сегодня же это стало возможным.

54-я по счету конференция по безопасности проходит 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. В форуме принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В этом году российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.