Порошенко на встречах в Мюнхене подтвердил приверженность интеграции в ЕС и НАТО

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Международной конференции по безопасности в Мюнхене провел ряд встреч с лидерами Евросоюза и НАТО. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского лидера.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Порошенко подчеркнул, что "Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса", а также "высказал заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути".

В ходе встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, по данным пресс-службы, президент обсудил перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.

Украинский лидер также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых обсудил развертывание миссии ООН в Донбассе. Цели возможной миссии на полях Мюнхенской конференции он также обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.