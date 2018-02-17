Порошенко в Мюнхене признал, что на Украине происходит серьезная политическая борьба

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в рамках Мюнхенской конференции в субботу признал, что на Украине идет внутриполитическая борьба и нет единства.

"Я говорил, что мы едины тут в Мюнхене, но не едины внутри нашей страны - это другое. Внутри страны у нас ведется политическая борьба, у нас есть ответственный президент, правительство, сильные позиции, но также у нас очень сложные дискуссии внутри страны", - сказал он.

Порошенко также заверил, что проводит в стране реформы ради украинцев, а не по требованию международных партнеров. "Я провожу реформы с моей командой не из-за МВФ, меморандума и денег, не по требованию определенных иностранцев проводить реформы, и не из-за выборов, а я делаю это для своей нации, страны вместе с коалицией, неправительственными организациями и оппозицией", - сказал он.

Украинский лидер также обещал продолжить реформы, в частности, по борьбе с коррупцией, а именно создать Антикоррупционный суд в ближайшее время.