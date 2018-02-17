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Порошенко призвал польских политиков оставить спорные исторические вопросы специалистам

Международная панорама
17 февраля, 18:24 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Президент Украины заявил, что "политики должны заниматься будущим"

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал Польшу избегать исторических тем, которые раскалывают страны, а предложил объединиться вокруг важных для Украины вопросов евроинтеграции.

"Мы обсудили [c премьер-министром Польши Матеушем Моравецким] и вопрос закона ("о бандеровцах"). Моя позиция по закону не изменилась, также как и по всем чувствительным вопросам нашей истории. Надо оставить историю историкам, а политики должны заниматься будущим", - сказал он на брифинге в Мюнхене.

По словам Порошенко, Украина ждет рассмотрения польского закона в Конституционном суде Польши. "По моему глубокому убеждению, Польша наш стратегический партнер, адвокат в вопросах евроинтеграции, мы должны делать все, чтобы убрать чувствительные вопросы, которые нас раскалывают и объединиться вокруг важных для Украины вопросов", - добавил он.

Украинский лидер не видит ничего страшного, что первые консультации с Польшей не привели к конкретным договоренностям. "Я остаюсь оптимистом", - заключил он.

Встреча вице-премьеров

В пятницу чувствительные вопросы двусторонних отношений обсуждались на встрече вице-премьер Украины Павла Розенко с вице-премьером, министром культуры и национального наследия Польши Петром Глиньским. В ходе дискуссий украинская сторона предложила создать рабочую группу по спорному закону "о бандеровцах". При этом Розенко назвал переговоры "тяжелыми", но заявил о "сдержанном оптимизме относительно дальнейшей совместной работы с польской стороной". В то же время канцелярия президента Польши выразила разочарование в связи с итогами переговоров Глиньского с Розенко, отметив, что "отсутствие решения украинской стороны в таком фундаментальном вопросе, каким является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает серьезный регресс доверия" и что "это значительно осложняет взаимоотношения".

Польский закон

Поправки к закону об Институте национальной памяти предполагают введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом злодеяниям и другим преступлениям против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, кроме прочего, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

В четверг спорный закон по решению президента Польши был направлен на рассмотрение Конституционного суда. Он должен изучить внесенные поправки на предмет их соответствия главному закону страны. В частности, предполагается выяснить, не ограничивают ли новые нормы свободу слова и выражения мнения.

Несмотря на сомнения в соответствии нового закона конституции Польши, президент страны Анджей Дуда этот документ подписал. В среду он был опубликован в "Официальном вестнике" и через 14 дней вступит в силу.

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