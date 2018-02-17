Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не готовы идти на уступки КНДР без шагов по денуклеаризации с ее стороны

Международная панорама
17 февраля, 18:41 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

При этом в Госдепартаменте отметили, что готовы к диалогу с Пхеньяном

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к диалогу с КНДР, однако не готовы вести переговоры и идти на уступки Пхеньяну до тех пор, пока с его стороны не будет попыток сделать шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в субботу первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это именно то, что говорил вице-президент [США Майкл Пенс], и то, что говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон: мы открыты для диалога. То, к чему мы не открыты, - это переговоры и уступки Северной Корее без каких-либо попыток с их стороны предпринять шаги по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в интервью газете The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и одновременно с этим взаимодействие".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Мун Чжэ Ин Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама