США не готовы идти на уступки КНДР без шагов по денуклеаризации с ее стороны

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к диалогу с КНДР, однако не готовы вести переговоры и идти на уступки Пхеньяну до тех пор, пока с его стороны не будет попыток сделать шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в субботу первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это именно то, что говорил вице-президент [США Майкл Пенс], и то, что говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон: мы открыты для диалога. То, к чему мы не открыты, - это переговоры и уступки Северной Корее без каких-либо попыток с их стороны предпринять шаги по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в интервью газете The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и одновременно с этим взаимодействие".