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Мэттис считает, что европейские оборонные инициативы не должны конкурировать с НАТО

Международная панорама
17 февраля, 19:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, февраля. /ТАСС

Глава Пентагона добавил, что оборонные инициативы ЕС должны дополнять усилия альянса

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ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что европейские оборонные инициативы должны дополнять НАТО, но не конкурировать с ней. Такое мнение он выразил на встрече в Мюнхене с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Заявление по итогам беседы министров распространила в субботу пресс-служба министерства обороны США.

"Министр обороны [США] подчеркнул, что сильная Европа - это еще лучший партнер в области безопасности, однако оборонные инициативы ЕС должны дополнять, а не конкурировать с НАТО", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что главы оборонных ведомств обсудили и ряд других вопросов, в том числе угрозу, которую представляет собой иранская ракетная программа.

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Ситуация вокруг Ирана Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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