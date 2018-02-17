Мэттис считает, что европейские оборонные инициативы не должны конкурировать с НАТО

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что европейские оборонные инициативы должны дополнять НАТО, но не конкурировать с ней. Такое мнение он выразил на встрече в Мюнхене с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Заявление по итогам беседы министров распространила в субботу пресс-служба министерства обороны США.

"Министр обороны [США] подчеркнул, что сильная Европа - это еще лучший партнер в области безопасности, однако оборонные инициативы ЕС должны дополнять, а не конкурировать с НАТО", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что главы оборонных ведомств обсудили и ряд других вопросов, в том числе угрозу, которую представляет собой иранская ракетная программа.