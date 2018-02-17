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Около 2 тыс. человек приняли участие в демонстрации антиглобалистов в Мюнхене

Международная панорама
17 февраля, 19:59 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Серьезных инцидентов в ходе шествия не произошло

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Демонстрация антиглобалистов, которая прошла в Мюнхене параллельно со вторым днем конференции по вопросам безопасности, собрала 2 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в полиции баварской столицы.

Участники манифестации, которая сопровождалась сильным снегопадом, прошли маршем по центру Мюнхена, скандируя лозунги "Нет войне", "Расформировать НАТО" и "В войне нет победителей". Серьезных инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было. "Обстановка была спокойной", - отметили стражи порядка.

Как пишет DPA, к демонстрации также присоединились проживающие в Мюнхене курды, которые со своей стороны протестовали против турецкой операции в Африне. Полиция изъяла у них несколько флагов Рабочей парии Курдистана, которая является в ФРГ запрещенной организацией.

54-я по счету конференция по безопасности проходит 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. В форуме принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

Порядок в баварской столице обеспечивают около 4 тыс. полицейских.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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