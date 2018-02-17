Около 2 тыс. человек приняли участие в демонстрации антиглобалистов в Мюнхене

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Демонстрация антиглобалистов, которая прошла в Мюнхене параллельно со вторым днем конференции по вопросам безопасности, собрала 2 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в полиции баварской столицы.

Участники манифестации, которая сопровождалась сильным снегопадом, прошли маршем по центру Мюнхена, скандируя лозунги "Нет войне", "Расформировать НАТО" и "В войне нет победителей". Серьезных инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было. "Обстановка была спокойной", - отметили стражи порядка.

Как пишет DPA, к демонстрации также присоединились проживающие в Мюнхене курды, которые со своей стороны протестовали против турецкой операции в Африне. Полиция изъяла у них несколько флагов Рабочей парии Курдистана, которая является в ФРГ запрещенной организацией.

54-я по счету конференция по безопасности проходит 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. В форуме принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

Порядок в баварской столице обеспечивают около 4 тыс. полицейских.