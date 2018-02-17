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Госдеп: если США не обновят свой ядерный арсенал, риск конфликтов будет больше

Международная панорама
17 февраля, 19:54 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Ранее администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходима модернизация ядерной триады наравне с РФ и Китаем в интересах сдерживания, в противном случае у Вашингтона будет устаревший на десятки лет арсенал и угроза ядерной войны будет больше. Об этом заявил в субботу первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы хотим иметь надежное сдерживание, чтобы их [ядерное оружие] никогда не пришлось применять. В этом суть, а не в том, что мы будем его использовать. Наша доктрина направлена не на то, чтобы способствовать эскалации или деэскалации", - заверил он.

"Мы не собираемся представлять новые виды вооружений, мы собираемся реализовывать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Мы планируем - как Китай и Россия - модернизировать нашу ядерную триаду. В противном случае у нас будут системы, которые устарели на десятки лет, у которых давно вышел срок годности. Если у нас не будет надежного сдерживания, то в такой ситуации угроза возникновения ядерной войны будет куда больше, чем в той ситуации, когда у нас есть модернизированные системы, когда мы поддерживаем установленные соглашениями уровни [боезарядов]", - добавил Салливан.

2 февраля администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия - особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала". В предисловии к документу глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что, Россия выработала военную стратегию, предусматривающую "ядерную эскалацию" для решения поставленных задач.

Составители документа заявляют, что Россия имеет "значительные преимущества" перед США и их союзниками в сфере производства стратегического и тактического ядерного оружия, активно модернизирует свой атомный арсенал и создает "новые ядерные боезаряды и пусковые установки". В доктрине также утверждается, что Москва отклоняет предложения Вашингтона о проведении нового раунда сокращений ядерных вооружений.

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