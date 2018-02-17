В нацразведке США назвали кульминацией обвинения 13 россиян во "вмешательстве" в выборы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает обвинения 13 россиян во "вмешательстве" в американские президентские выборы в 2016 году "кульминацией" сбора фактов, которые якобы подтверждают эти действия Москвы. Такую точку зрения он выразил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оценка, которая была обнародована [разведсообществом] более года назад - еще до того, как я занял этот пост - показывает, что россияне пытались повлиять на избирательный процесс. Все, что происходило с тех пор с точки зрения сбора информации, разведданных - лишь подтвердило эту оценку", - утверждал он.

"Обвинения в адрес 13 россиян несколько дней назад - это кульминация сбора большого количества фактов, поддерживавших оценку [разведсообщества]. Мы также выяснили, что многие государства, представленные здесь [на Мюнхенской конференции], столкнулись с такими же попытками вмешаться в выборы, в том числе это многие европейские государства", - сказал Коутс.

По его словам, у него вызвал крайнее удивление тот факт, что Россия "отрицает факты" о приписываемом Москве вмешательстве в выборы, "в том числе заявление министра иностранных дел" Сергея Лаврова, которое он сделал ранее в субботу. Лавров назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. "Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - сказал глава МИД РФ.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Из документов минюста США следует, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых против упомянутых лиц аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Россиян, в частности, обвиняют в краже персональных данных американцев, включая даты рождения и номера социального страхования. "Используя эти средства идентификации, обвиняемые и их сообщники заводили учетные записи в электронной платежной системе PayPal, создавали ложные документы для подтверждения личности, включая водительские удостоверения", - говорится в тексте. Затем от имени этих вымышленных пользователей в социальных сетях якобы распространялась информация.