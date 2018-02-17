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Де Мистура изучает вопросы определения полномочий конституционной комиссии по Сирии

Международная панорама
17 февраля, 22:35 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

В центре внимания спецпосланника генсека ООН по Сирии также особый мандат организации в рамках женевского мирного процесса, нацеленного на политическое урегулирование межсирийского конфликта

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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура

© AP Photo/Ivan Sekretarev

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассматривает вопросы, связанные с определением полномочий конституционной комиссии, созданной в ходе Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном МИД Египта по результатам состоявшихся в ходе Мюнхенской конференции по безопасности переговоров между министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и спецпосланником генсека ООН.

В ходе встречи стороны обсудили последние сирийские события, недавние консультации спецпосланника генсека ООН со всеми сторонами конфликта в Сирии, а также результаты Конгресса в Сочи, говорится в документе. В нем отмечается, что де Мистура "изучает усилия по формированию конституционной комиссии, вопросы определения ее полномочий и особый мандат ООН в рамках женевского мирного процесса, нацеленного на политическое урегулирование межсирийского конфликта".

Участники прошедшего в конце января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее их страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы созданной в Сочи конституционной комиссии. В сочинском форуме приняли участие более 1,5 тыс. делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Мюнхенская конференция по безопасности - 2018 Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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