Де Мистура изучает вопросы определения полномочий конституционной комиссии по Сирии

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассматривает вопросы, связанные с определением полномочий конституционной комиссии, созданной в ходе Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном МИД Египта по результатам состоявшихся в ходе Мюнхенской конференции по безопасности переговоров между министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и спецпосланником генсека ООН.

В ходе встречи стороны обсудили последние сирийские события, недавние консультации спецпосланника генсека ООН со всеми сторонами конфликта в Сирии, а также результаты Конгресса в Сочи, говорится в документе. В нем отмечается, что де Мистура "изучает усилия по формированию конституционной комиссии, вопросы определения ее полномочий и особый мандат ООН в рамках женевского мирного процесса, нацеленного на политическое урегулирование межсирийского конфликта".

Участники прошедшего в конце января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее их страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы созданной в Сочи конституционной комиссии. В сочинском форуме приняли участие более 1,5 тыс. делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества.