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Нетаньяху осудил премьера Польши за высказывания о причастности евреев к Холокосту

Международная панорама
17 февраля, 23:05 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, февраля. /ТАСС

Премьер-министр Израиля заявил, что "налицо проблема непонимания истории и отсутствия чувствительности к трагедии нашего народа"

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Ronen Zvulun, Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил высказывания главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, который в субботу на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выступил с утверждением о причастности отдельных представителей еврейского народа к Холокосту.

"Высказывания премьер-министра Польши здесь, в Мюнхене, возмутительны, налицо проблема непонимания истории и отсутствия чувствительности к трагедии нашего народа", - сказал глава израильского кабинета министров, который сейчас также находится в Германии на Мюнхенской конференции. "Я намерен поговорить с ним [премьером Польши] в ближайшее время", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в субботу его пресс-служба.

По информации газеты Yedioth Ahronoth, возмутившие израильтян высказывания глава польского правительства сделал в ходе выступления на конференции в Мюнхене в ответ на вопрос израильского корреспондента о подписанном президентом страны Анджеем Дудой законе об Институте национальной памяти, вводящем уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к Холокосту. "Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнители евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники", - сказал на конференции Моравецкий, чьи высказывания цитирует в субботу газета Yedioth Ahronoth.

6 февраля Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и высказывания об участии польской нации в Холокосте. Президент республики тогда же заявил о намерении воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив закон в Конституционный суд. Израильская сторона восприняла этот закон как ограничение свободы слова, которое сделает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста.

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Темы
Вторая мировая война Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Дуда, Анджей Моравецкий, Матеуш Нетаньяху, Биньямин
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