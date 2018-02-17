Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американский эсминец Ross, оснащенный управляемыми ракетами, 16 февраля вошел в Черное море. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Пресс-служба заявила, что корабль направился в воды Черного моря "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, для повышения региональной стабильности, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров НАТО".

"Мы привержены созданию прочных связей в Черноморском регионе, которые критически важны для нашего мира и стабильности. Наше присутствие здесь укрепляет доверие и убеждает союзников в нашей приверженности безопасности в регионе", - приводятся в документе слова командира эсминца Брайана Галло.

Ross - эсминец типа Arleigh Burke, он оснащен системой ПРО Aegis. Основное ударное вооружение эсминца - крылатые ракеты Tomahawk.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.