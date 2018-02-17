Израиль поразил шесть объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса у границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля поразила в субботу шесть принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС объектов в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом, в результате чего ранения получили четыре израильских солдата. Об этом сообщила в распространенном в субботу коммюнике пресс-служба армии Израиля.

"Ранее этим вечером истребители ВВС Израиля поразили конкретные военные объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в документе. "Всего было атаковано шесть целей ХАМАС", - указали военные, добавив, что были поражены, в частности, прорытый из сектора на территорию Израиля диверсионный тоннель и два тренировочных лагеря радикалов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как серьезный субботний инцидент на границе с сектором Газа и пообещал ответить на него "соответствующим образом"

Четверо израильских военнослужащих получили ранения в результате подрыва фугаса у границы с сектором Газа. Как указала армейская пресс-служба, двое из них были ранены тяжело. В ответ на этот инцидент израильский танк уже сделал залп по наблюдательному посту в секторе Газа, расположенному близ места подрыва заряда, сообщили военные.

В пресс-службе армии Израиля также сообщили, что радикалы из сектора Газа осуществили в субботу запуск ракеты по территории еврейского государства.

"Ранее этим вечером сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев (прилегает к сектору Газа - прим. ТАСС), - говорится в документе. - Был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории". О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.