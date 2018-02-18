Саргсян назвал контакты РФ, Франции и США по Карабаху хорошим примером сотрудничества

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Совместные усилия России, Франции и США в карабахском урегулировании могут служить примером их сотрудничества в интересах мира и безопасности. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая в субботу на конференции по безопасности.

"Усилия по развязке проблемы Нагорного Карабаха могут служить примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно совмещать свои позиции во имя международного мира и безопасности, - сказал Саргсян. - Пожелание Армении - чтобы подобные общности проявлялись чаще".

"Это, действительно важно с учетом того, что сегодня в различных уголках мира все более углубляются конфликты, - сказал руководитель Армении. - Нашу озабоченность вызывают стремительные изменения на Ближнем Востоке и в других регионах, которые, к сожалению, сопровождаются непрекращающимися войнами". Армению "тревожит провал и распад государственности во многих странах". "Для того, чтобы противодействовать этому, нужно думать о сотрудничестве, о всеобъемлющей и неделимой безопасности, - убежден Саргсян. - Это - единственно возможный и реалистичный путь к преодолению существующих кризисов".

Нужно скорее урегулировать карабахский конфликт

По мнению Саргсяна, "проблема Нагорного Карабаха должна быть разрешена мирным путем, по возможности, скорее". Президент напомнил, что в этом вопросе Армению поддерживают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Российская Федерация, Франция и США. Под руководством этих стран "в основу переговорного процесса заложены 3 принципа международного права - неприменение силы и угрозы силы, равноправие народов и право на самоопределение, территориальная целостность". "ЕС, в свою очередь, неоднократно заявлял, что поддерживает усилия и предложения сопредседателей", - сказал он.

Ереван - за открытое сотрудничество

"Армения всегда выступала за открытое сотрудничество, уважение чужих интересов и их возможное сочетание, - напомнил президент республики. - Мы пытались не ставить своих партнеров перед выбором, а где это возможно, создать среду для позитивного сотрудничества". Как считает Саргсян, все партнеры Армении, "по большому счету, постоянно поддерживали эту нашу политику и предпринятые шаги".