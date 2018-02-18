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Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Международная панорама
18 февраля, 2:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, февраля. /ТАСС

Корабль примет участие в морских операциях по безопасности

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© Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Carney в субботу прошел по проливу Босфор в северном направлении и вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся там американскому эсминцу Ross. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Пресс-служба заявила, что Carney "17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения морских операций по безопасности". "Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе", - сказано в документе.

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"Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо", - приводятся в заявлении слова командира эсминца Carney вице-адмирала Кристофера Грэди. "Мы работаем в выбранное нами время и в выбранном нами темпе в этом стратегически важном регионе. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные <...> силы для защиты наших интересов по всему миру", - добавил он.

В заявлении 6-го флота отмечается, что в последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года. "Сохраняемое присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, безопасности морской навигации наших партнеров в Черноморском регионе, а также коллективной защите наших союзников по НАТО", - сообщил Грэди.

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот, это 14-й корабль типа Arleigh Burke. Его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

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