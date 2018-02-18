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Министр обороны ФРГ назвала кибератаки серьезнейшей угрозой глобальной стабильности

Международная панорама
18 февраля, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

При этом Урсула фон дер Ляйен считает, что в новом десятилетии безопасность в этой сфере будет значительна улучшена

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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

© Adam Berry/Getty Image

ТАСС, 18 февраля. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен считает кибератаки наиболее серьезной угрозой для стабильности во всем мире. Об этом она заявила в субботу в интервью американскому телеканалу CNBC.

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"Я думаю, что [величайшая угроза глобальной стабильности] это киберугрозы, потому как вне зависимости от того, о каком противнике вы думаете, или даже говорите о террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), они используют кибепространство, чтобы бороться с нами", - сказала министр. По этой причине нынешнее десятилетие, считает фон дер Ляйен, "станет десятилетием улучшения [в сфере] кибербезопасности".

12 мая прошлого года хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру.

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 все в той же криптовалюте. При этом "Лаборатория Касперского" пришла к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем, назвав его NotPetya.

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