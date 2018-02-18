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Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений

Международная панорама
18 февраля, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

По мнению Николаса Мадуро, таким образом вооруженные силы "покажут миру, что Венесуэлу необходимо уважать, и что это территория независимости, достоинства и мира"

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ТАСС, 18 февраля. Вооруженные силы Венесуэлы проведут военные учения 24-25 февраля на всей территории страны. Об этом сообщил в субботу президент республики Николас Мадуро.

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"Я приказал Национальными боливарианскими вооруженными силами и нашему народу провести маневры по многосторонней обороне и военные учения "Независимость 2018" в следующую субботу, 24 февраля, и воскресение, 25 февраля", - сказал он на мероприятии, которое транслировалась в эфире телеканала "Venezolana de Televisión".

"Национальные боливарианские вооруженные силы будут развернуты на всей территории страны: от Карибского моря до реки Ориноко, от штата Амасонас до озера Маракайбо, с востока на запад, с севера на юг", - отметил Мадуро. По его мнению, таким образом вооруженные силы "покажут миру, что Венесуэлу необходимо уважать, и что это территория независимости, достоинства и мира".

Ранее на этой неделе Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики, выступил с утверждением, что противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. Глава Вооруженных сил Колумбии генерал Альберто Мехиа опроверг существование подобных замыслов.

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