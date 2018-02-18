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Глава Пентагона обсудил с руководством Грузии оборонные реформы страны и Афганистан

Международная панорама
18 февраля, 4:46 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 18, февраля. /ТАСС

Встреча состоялась в рамках Мюнхенской международной конференции по безопасности

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в субботу обсудил с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром обороны страны Леваном Изорией военные реформы Тбилиси, а также участие грузинского воинского контингента в операциях в Афганистане. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя министерства обороны США Даны Уайт.

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"Министр [обороны] Мэттис высоко оценил роль Грузии, которая задействовала в Афганистане наибольший воинский контингент среди государств, не входящих в НАТО, и наибольший контингент на душу населения наряду с США и НАТО. За эту службу Грузии пришлось заплатить жизнями 32 военнослужащих, еще 290 были ранены", - отмечается в документе. В нем также говорится, что Мэттис в очередной раз подчеркнул поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Помимо этого, Уайт проинформировала, что Мэттис обсудил с Квирикашвили и Изорией "существенный прогресс, которого Грузия добилась в реализации оборонных реформ, а также оказание [Вашингтоном] поддержки ВС Грузии в области безопасности".

Встреча состоялась на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности.

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Темы
Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Мэттис, Джеймс Квирикашвили, Георгий
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