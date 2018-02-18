Представители Германии и Норвегии 19-20 февраля посетят ДНР

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Представители Германии и Норвегии 19-20 февраля посетят с визитом провозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в воскресенье сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

"В понедельник, 19 февраля 2018 года, под патронатом МИД ДНР в республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии. Основная цель визита - развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и Донецкой Народной Республикой", - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.

В МИД республики уточнили, что в составе делегации - председатель фракции Левой партии (Die Linke) в регионе Оснабрюк, руководитель проекта "Народная дипломатия Германии" Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель немецкой гуманитарной организации "Asorix e.V" Стефан Брем, представитель гуманитарной организации "Счастливые дети Германии" Андреас Фрауэнштайн, представитель норвежской общественной организации "Народная дипломатия" Хендрик Вебер.

Визит продлится два дня.